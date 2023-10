Corona sulla vicenda scommesse: «Non vi posso dire nulla, io rispetto la legge». Le sue parole ai giornalisti presenti

Fabrizio Corona è stato convocato in Questura a Milano oggi per essere interrogato come persona informata sui fatti per l’ormai noto caso Fagioli. Ecco le sue parole ai giornalisti vicendi, anche sul caso che ha coinvolto l’ex rossonero Tonali e Zaniolo:

«Non vi posso dire nulla, io rispetto la legge»