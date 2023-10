Corona sul caso scommesse: «Ho ancora 50 nomi di calciatori della Serie A coinvolti». Le sue parole ad un giornalista

Fabrizio Corona, sul proprio profilo Instagram, ha ammesso di avere altri 50 nomi di giocatori di Serie A coinvolti nel caso scommesse. Ecco le sue parole:

«Secondo te non ho ancora 50 nomi della Serie A? Non te li vengo a dire a meno che non dici a Cairo che mi fa un bonifico di 300.000 euro».