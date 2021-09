Coppa Primavera: sarà il Como il prossimo avversario del Milan

Milan Primavera: il Como ha passato il turno preliminare e sfiderà i rossoneri ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Sarà il Como l’avversario del Milan Primavera nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Primavera. I lariani hanno battuto il Cittadella in trasferta per 1-2, gara decisa ai tempi supplementari. Il match contro i rossoneri si giocherà il prossimo 22 settembre in casa del Como, nei prossimi giorni le info sul match.