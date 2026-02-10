Connect with us

Coppa Italia, la prima semifinale è Inter-Como: il Milan potrebbe avere un vantaggio in vista del derby

Coppa Italia, svelato chi affronterà l’Inter in semifinale, il Milan spettatore interessato, il match è in programma a pochi giorni dal derby

E’ terminato il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como che ha visto la squadra di Cesc Fabregas trionfare ai calci di rigore. Nei tempi regolamentari l’incontro si era concluso sul risultato di 1-1, al vantaggio di Baturina siglato dal dischetto ha risposto Vergara ad inizio secondo tempo.

Unico turno in doppia sfida. L’andata è in programma nella settimana del 4 marzo, mentre quella di ritorno si giocherà praticamente un mese e mezzo dopo, necessario attendere infatti il 22 aprile.

C’è un aspetto che interessa la squadra di Massimiliano Allegri: la gara d’andata si giocherà pochi giorni prima di Milan-Inter, un derby che potrebbe valere tanto in ottica Scudetto. Date e orari ufficiali saranno annunciati nei prossimi giorni dalla Lega Serie A.

