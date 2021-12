Coppa del Mondo per Club: il Milan ricorda il successo del 2007 – VIDEO

Il 16 dicembre 2007, il Milan salì sul tetto del Mondo battendo il Boca Junior. Il club rossonero ha ricordato quella vittoria sui social

Dolci ricordi. Il 16 dicembre di 14 anni fa, era il 2007, il Milan allenato da Carlo Ancelotti saliva sul tetto del mondo per l’ultima volta nella sua storia. Dopo aver trionfato pochi mesi prima nella finale-rivincita della Champions League contro il Liverpool, i rossoneri si imposero per 4-2 contro il Boca Juniors nella finale del Mondiale per Club. Arrivò dunque per il Milan un altro trofeo vinto in una finale-rivincita, dato che proprio contro gli argentini, il Diavolo aveva perso nel 2003 la Coppa Intercontinentale. Nel Milan segnarono Kakà, Nesta e Inzaghi (doppietta), mentre nel Boca andarono a segno Palacio e Ledesma.

Il club rossonero ha ricordato quella vittoria con un video postato sui social