Coppa d’Africa, Salah si lamenta e l’arbitro gli porge cartellini e fischietto – FOTO

E’ successo in Coppa d’Africa nella finale tra Senegal e Egitto. Salah si è lamentato della decisione dell’arbitro e lo stesso direttore gli ha consegnato ‘scherzosamente’ cartellino e fischietto.

The referee offered Mo Salah his whistle and cards after he complained about a decision 😅 pic.twitter.com/VkKQBz4JSS

— ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022