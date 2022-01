Rigore Kessié: l’ivoriano sbaglia dal dischetto contro Sierra Leone

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

È in corso Costa d’Avorio Sierra Leone, match valido per la seconda giornata di Coppa d’Africa, inizio da dimenticare per Kessiè che sbaglia un rigore

L’ivoriano infatti al 12′ ha fallito un calcio di rigore: il portiere classe 1999 Kamara ha neutralizzato il tiro.