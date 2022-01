Coppa d'Africa, oggi in campo la Costa d'Avorio di Kessiè: se perde...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi in campo la Costa d’ Avorio di Kessié contro l’Egitto di Salah in Coppa d’Africa, in caso di sconfitta…

Oggi in campo la Costa d’ Avorio di Kessié contro l’Egitto di Salah in Coppa d’Africa. Un match da dentro o fuori che potrebbe far percorrere al centrocampista ivoriano lo stesso cammino di Bennacer.

Cosi come l’agerino eliminato ai gironi anche per Kessié in caso di sconfitta potrebbe verificarsi lo scenario di un ritorno anticipato a Milanello in tempo per il derby del 5 febbraio.