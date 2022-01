ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Finisce pari il match valido per la seconda giornata di Coppa d’Africa tra Sierra Leone e Costa d’Avorio, male Kessiè

Finisce pari il match valido per la seconda giornata di Coppa d’Africa tra Sierra Leone e Costa d’Avorio. Gli ivoriani in vantaggio per due volte e due volte rimontati dai due Kamara. Serata da dimenticare per Kessiè, centrocampista del Milan, in campo per 82′.

L’ivoriano infatti al 12′ ha fallito un calcio di rigore: il portiere classe 1999 Kamara ha neutralizzato il tiro.