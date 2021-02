Convocati Milan: torna Diaz, fuori Bennacer e un attaccante

Convocati Milan: per la sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League Stefano Pioli dovrà fare a meno degli infortunati Bennacer e Mandzukic, mentre torna a disposizione Brahim Diaz.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.

The match squad for our #UEL night 📋

I convocati per #ACMFKCZ 📋#SempreMilan pic.twitter.com/Y0bnai5MhL

— AC Milan (@acmilan) February 25, 2021