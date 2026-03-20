Convocati Italia U21, le scelte di Baldini per le qualificazioni a Euro 2027: c’è anche un rossonero!

Convocati Italia U21, tra le scelte di Baldini per i due match di qualificazione a Euro 2027 di categoria c’è anche un titolare del Milan!

Il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini ha reso nota la lista dei 24 convocati per i match di qualificazione a Euro 2027 contro la Macedonia del Nord (giovedì 26 marzo a Empoli, ore 18:15, diretta Rai 2) e contro la Svezia (martedì 31 marzo a Boras, ore 18:30, su Rai 2). Gli Azzurrini sono attualmente secondi nel loro girone con un bilancio di 5 vittorie e 1 sconfitta, e inseguono la Polonia in testa, l’unica squadra a punteggio pieno nel girone E, che offre l’accesso diretto all’Europeo.

La lista dei convocati per la Nazionale Under 21 presenta diverse novità, tra cui la prima chiamata per Honest Ahanor (Atalanta), che da pochi giorni ha ottenuto la cittadinanza italiana. Per lui è un’importante opportunità a livello internazionale. Ci sono anche i debutti di Mattia Mannini e Alessio Cacciamani, entrambi giocatori della Juve Stabia, e Giovanni Daffara, portiere dell’Avellino.

I 24 convocati di Silvio Baldini sono i seguenti:

Portieri : Giovanni Daffara ( Avellino ), Edoardo Motta ( Lazio ), Lorenzo Palmisani ( Frosinone ).

: Giovanni Daffara ( ), Edoardo Motta ( ), Lorenzo Palmisani ( ). Difensori : Honest Ahanor ( Atalanta ), Davide Bartesaghi ( Milan ), Gabriele Calvani ( Frosinone ), Fabio Chiarodia ( Borussia M’gladbach ), Pietro Comuzzo ( Fiorentina ), Costantino Favasuli ( Catanzaro ), Gabriele Guarino ( Empoli ), Brando Moruzzi ( Empoli ).

: Honest Ahanor ( ), Davide Bartesaghi ( ), Gabriele Calvani ( ), Fabio Chiarodia ( ), Pietro Comuzzo ( ), Costantino Favasuli ( ), Gabriele Guarino ( ), Brando Moruzzi ( ). Centrocampisti : Tommaso Berti ( Cesena ), Matteo Dagasso ( Venezia ), Giacomo Faticanti ( Juventus ), Luca Lipani ( Sassuolo ), Mattia Mannini ( Juve Stabia ), Cher Ndour ( Fiorentina ), Lorenzo Venturino ( Roma ).

: Tommaso Berti ( ), Matteo Dagasso ( ), Giacomo Faticanti ( ), Luca Lipani ( ), Mattia Mannini ( ), Cher Ndour ( ), Lorenzo Venturino ( ). Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

Con queste convocazioni, Baldini punta a consolidare la forza dell’Under 21, che sta affrontando una fase cruciale nelle qualificazioni per il prossimo Europeo. Gli Azzurrini saranno chiamati a fare risultato in queste due sfide determinanti per il proseguo della loro corsa verso l’Europa.

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