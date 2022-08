Convocati Italia U17: ci sono due giovani del Milan

Convocati Italia U17, il ct Bernardo Corradi convoca due calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Esordio stagionale per la neonata Nazionale Under 17. Si tratta di una doppia amichevole che i 24 giocatori selezionati da Bernardo Corradi dovranno giocare il 23 e il 25 agosto contro i pari età della Svizzera. L’appuntamento per gli Azzurrini, tutti della leva del 2006, è presso il ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello il 20 agosto per il primo raduno stagionale.

Lista dei convocati

Portieri: Leonardo Consiglio (Genoa), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Tommasi (Inter);

Difensori: Tommaso Della Mora (Inter), Filippo Pagnucco (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Mohamed Soldà (Bologna), Alessandro Ventre (Juventus), Andrea Zilio (Bologna);

Centrocampisti: Cosimo Fiorini (Zurigo), Tommaso Mancioppi (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Simone Pafundi (Udinese), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal);.

Attaccanti: Riccardo Braschi (Fiorentina), Matteo Spinaccè (Inter), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).