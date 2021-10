Convocati Francia, Deschamps: «Giroud? Non mi pento, ma...»

Ospite di Téléfoot, il c.t. della Francia Didier Deschamps ha parlato delle sue scelte sulle convocazioni per la fase finale di Nations League

Ospite di Téléfoot, il c.t. della Francia Didier Deschamps ha avuto modo di soffermarsi brevemente sull’esclusione dai convocati per i prossimi impegni dei Bleus di Olivier Giroud, che si è detto piuttosto sorpreso di non essere stato avvisato in anticipo dal selezionatore:

«Se mi pento di non avergli parlato prima? Ma di certo c’è la possibilità che torni a vestire la maglia della Nazionale in futuro».