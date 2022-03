Convocate Fiorentina Femminile per il Milan: le scelte di Panico per il match della 18ª giornata di campionato

È la vigilia di Milan Femminile Fiorentina. Un match importante in chiave Europa per le rossonere e in chiave salvezza per le viola.

Attraverso il proprio profilo Twitter il club toscano ha diramato le convocazioni per il match: