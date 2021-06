Conti richiesto da altri club di Serie A: tra queste squadre anche il Genoa di Ballardini

La stagione poco fortunata del Parma, poi retrocesso in Serie B, non ha permesso ad Andrea Conti di trovare una destinazione definitiva per il proprio futuro.

Il terzino italiano rientrerà in estate al Milan per essere poi ceduto nuovamente ad un altro club di Serie A: tra le squadre interessate spicca il Genoa di Ballardini che avrebbe individuato proprio nel laterale destro un possibile upgrade per la prossima stagione. Riporta Calciomercato.com