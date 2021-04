Conti, il riscatto del Parma è a rischio: spunta una clausola

Il Milan rischia di trovarsi in estate con il problema di dover trovare una squadra ad Andrea Conti, ecco perchè il Parma può non riscattarlo

Andrea Conti può tornare al Milan dopo questi 6 mesi a Parma. Non per il rendimento del terzino con i ducali, fin qui non troppo esaltante, ma per una clausola sull’accordo del prestito tra i due club che potrebbe far ritrovare i rossoneri con l’esubero dell’ex Atalanta da dover piazzare in estate.

I due club avevano dato l’ok a gennaio per un trasferimento temporaneo con diritto di riscatto a 7 milioni, il quale diventa obbligo in caso di salvezza della squadra di D’Aversa. Al momento però, il Parma è lontano 4 punti dal Torino quart’ultimo (che ha anche una gara in meno). In caso di retrocessione, l’operazione salterebbe. Difficile infatti che gli emiliano avranno la forza economica di spendere quei soldi passando in Serie B.