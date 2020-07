Conte vuole Kessie all’Inter, ma il Milan non ci sente

Antonio Conte avrebbe chiesto Frank Kessie alla dirigenza nerazzurra. L’ivoriano è quel tipo di giocatore che piace al tecnico interista

Antonio Conte avrebbe chiesto Frank Kessie alla dirigenza nerazzurra. L’ivoriano è quel tipo di giocatore che piace al tecnico interista per le caratteristiche fisiche. Il Milan, che in passato aveva avuto qualche contatto con l’Arsenal per un’eventuale operazione, ora si tiene stretto il mediano. Kessie sta tornando ai livelli dell’Atalanta e rientra pienamente nel progetto tecnico che verrà presto inaugurato da Ralf Rangnick. Secco no quindi a Conte che dovrà cercare altrove rinforzi per migliorare un centrocampo che ultimamente fa acqua un po’ da tutte le parti.