Conte-Milan, il tecnico si allontana? Rossoneri tentati da un altro allenatore. TUTTI gli aggiornamenti

Conte-Milan, il tecnico salentino pare allontanarsi dal club rossonero: nel futuro dell’ex Juve potrebbe esserci il ritorno in Premier

Come riferito dal Corriere della Sera, sta man mano perdendo quota il possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione. Al tecnico non dispiacerebbe rimanere in Italia ma i rossoneri, in caso di separazione da Pioli, sarebbero orientati più verso Thiago Motta e il Napoli deve ancora sciogliere diversi rebus interni.

Il tecnico salentino è stato accostato al Bayern Monaco ma la possibilità più concreta ad oggi sembra quella del ritorno in Premier League: ad aprile lo scenario sarà decisamente più chiaro.