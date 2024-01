Conte-Milan, De Laurentiis tenta la beffa: la risposta del salentino

Conte-Milan, De Laurentiis prova la beffa e tenta di portarlo al Napoli: il tecnico declina e aspetta il club rossonero

Come riferito da Sportitalia, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe incontrato per la seconda volta Antonio Conte per cercare di convincerlo a sbarcare in Campania da giugno: sul piatto c’è un ricco triennale.

Tuttavia il tecnico salentino, che ha accettato solo per rispetto della piazza, ha declinato la proposta: l’obiettivo primario è la panchina del Milan.