Conte Milan, Jacobelli: «Va tenuta in considerazione questa ipotesi per il futuro»

Le parole di Xavier Jacobelli, intervenuto in collegamento negli studi Sky, sul futuro di Conte, accostato anche alla panchina del Milan in caso di addio a Pioli a fine stagione ma non solo.

LE PAROLE – «Certamente tornerà di protagonista, ha voglia di rimettersi in gioco dopo lo stop. Va tenuta in considerazione l’ipotesi Juventus, non è un mistero che Allegri sia in discussione anche se è arrivata la reazione in Coppa Italia. Ogni decisione comunque il club bianconero la prenderà a fine stagione non prima»