Conte Milan, resta in piedi il sogno rossonero per la panchina! Gli aggiornamenti sul possibile post Pioli

In casa rossonera restano di stretta attualità i discorsi relativi al futuro della panchina, con Stefano Pioli che non sembra più così sicuro come un tempo di restare alla guida del Diavolo.

Tra i possibili candidati alla successione dell’attuale tecnico del Milan c’è anche Antonio Conte, pronto a sfruttare nuovi eventuali passi falsi del collega per scalare le gerarchie e candidarsi alla panchina del Milan per la prossima stagione. Lo riporta Tuttomercatoweb.