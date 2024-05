Conte Milan, l’indiscrezione manda in visibilio i tifosi: «Ha assicurato QUESTA cosa al Diavolo». Furlani ci pensa

Conte-Milan, l’indiscrezione manda in visibilio i tifosi rossoneri: il tecnico ha assicurato al club rossonero questa cosa

Gianluigi Longari, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti sul possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Milan. Le parole a sportitalia.it:

PAROLE – «Il nome che accende l’entusiasmo della piazza in maniera naturale ed inequivocabile è quello di Antonio Conte. Rispetto all’ex tecnico di Juventus, Inter e Tottenham è opportuno sgomberare il campo da ogni possibile preconcetto. Quando si pensa al salentino è immediato districarsi nell’equazione che includa ingaggio faraonico e campagna acquisti molto onerosa, troppo per un club che fa della sostenibilità uno dei propri fiori all’occhiello. La realtà che abbiamo verificato, al contrario, ci racconta di un’apertura da parte dello stesso Conte nello sposare un progetto che possa avere durata pluriennale, che sia mirato alla costruzione e non all’ossessione della vittoria sin da subito. Uno scenario possibile a patto di una chiarezza comunicativa che eviti di identificare il tecnico come l’uomo della provvidenza e del successo ad ogni costo e nell’immediato, ma che piuttosto lo veda come fondamentale tassello di un mosaico ben più strutturato. Da qui partono le valutazioni del management rossonero, rispetto ad un eventuale contatto del quale non abbiamo contezza, e che di conseguenza abbraccia la lista dei candidati per i quali pure abbiamo avuto modo di ottenere conferme dirette».