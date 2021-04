Consiglio FIGC, si pensa a un documento anti Superlega: i dettagli

Secondo quanto riporta Sky Sport nel Consiglio Federale si starebbe pensando a un documento da far firmare ai club anti Superlega

Come riportato da CalcioNews24, il ciclone Superlega è ormai passato ma i detriti sono rimasti. Oggi nel Consiglio Federale si discuterà di questo e altro con Gabriele Gravina che vuole rafforzare le norme attualmente in vigore per scongiurare nuove tentazioni in direzione della Superlega o competizioni simili.

Secondo quanto riporta Sky Sport si starebbe pensando a un documento di esclusività da far firmare a tutti i club prima dell’inizio del campionato. Il documento vieterebbe ai club di partecipare ad altre competizioni che siano fuori dall’egida della Federazione internazionale. Ovviamente chi non lo firmerà non potrebbe iscriversi al campionato di Serie A.