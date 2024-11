Conferenza stampa Thiago Motta: le parole del tecnico alla vigilia di Milan Juve

Conferenza stampa Thiago Motta: il tecnico della Juve ha presentato la sfida di domani contro il Milan a San Siro. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Juve, Thiago Motta ha dichiarato:

PROVA DI MATURITA’ – «È una partita che dobbiamo tutti dare tutti qualcosa in più, per tanto tempo abbiamo perso un altro ragazzo che è Juan e mi dispiace tantissimo per lui. Gli altri li recupereremo prima, ma perdendo per tanto tempo un giocatore come Juan dobbiamo dare tutti qualcosa in più per non notare questa assenza che avremo in questo periodo. Concentrazione, lavorare bene e impegno massimo. Domani grande partita da giocare».

MILAN – «Sono bravi nelle transizioni, possono mettere in difficoltà tantissime squadra. Dobbiamo fare attenzione, che sia Morata, Leao, Loftus-Cheek, Pulisic. Tutti i loro giocatori hanno qualità. Dovremo essere bravi nelle varie situazioni di gioco, quando pressare e quando ricompattarsi, lo faremo in modo collettivo. Non facciamo l’uno contro uno, l’individuale. Succede durante la partita, ma devi sempre avere l’aiuto del compagno, della squadra».

KALULU – «La cosa più importante è che lui è sempre voluto venire, dal primo giorno che è arrivato si è messo sempre a disposizione del gruppo, capace anche di coprire in difesa tante posizioni. È un ragazzo intelligente, disponibile, generoso, anche leader a suo modo. Parla poco ma quando lo fa lo fa nel modo giusto, nel tono giusto, cercando di aiutare. Siamo contenti di averlo nel gruppo, deve continuare a lavorare nello stesso modo. Giocando tante partite riesce a mantenere il livello e non è facile, sia mentalmente sia fisicamente».

VICINO AL MILAN? – «Mai stato vicino al Milan».

LA CONFERENZA STAMPA DI THIAGO MOTTA