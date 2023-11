Conferenza stampa Pioli: «Il gruppo è compatto, Loftus è recuperato»

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia di Milan Udinese. Ecco le parole dell’ allenatore rossonero

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan Udinese. Ecco cosa ha detto l’ allenatore rossonero:

PAREGGIO A NAPOLI– «Normale che l’asticella sia alta, dopo il primo tempo era lecito aspettarsi la vittoria, ma ormai è il passato, conta la partita di domani»

GESTIRE LE ENERGIE- «Domani gioca la miglior formazione possibile, è troppo importante tornare a vincere»

INFORTUNATI– «Loftus è pronto per domani, Pulisic in via precauzionale non ci sarà domani sarà a disposizione martedì così come Chukwueze e Kjaer»

GRUPPO –«Non ho mai avuto un gruppo cosi compatto e solido in tempi così breve, dobbiamo approfittarne, ci dobbiamo concentrare sul migliorare le nostre prestazioni, su altre situazioni non avremo mai problemi»

CRITICHE ECCESSIVE -«E’ normale essere criticati dopo che non siamo riusciti a vincere nemmeno uno di tre scontri diretti, dobbiamo alzare il livello e far vedere la nostra qualità»

RITORNO IBRAHIMOVIC–«Non lo so. A Milanello lavoro con tantissimo persone, parlo spesso con Moncada e Furlani e il club è strutturato per supportarci. Se il club e Zlatan decideranno di creare altre situazioni… Sapete quanta stima ho per lui, per me non ci sarebbero problemi. Io sono un allenatore fortunato: il club mi mette sempre nelle condizioni ideali per fare il mio lavoro»

ROMERO E THEO HERNANDEZ-«Pensavo potesse incidere di più a Napoli, è una soluzione per domani, Theo? Anche se riusciamo a raggiungere anche solo l’1% in più, intendo tutti noi, potremmo arrivare ad un livello molto alto»

PROBLEMA INFORTUNI – «Le ultime due settimane sono state difficili con gli infortuni uno dietro l’altro. Presto miglioreremo questa situazione, ma domani avremo qualche problema soprattutto nel reparto difensivo»

APPROCCIO -«L’approccio e l’intensità sono sempre state buone, è il nostro obiettivo e deve esserlo per tutti e 90′ minuti»

REIJNDERS -«Non è in calo, certo è che nella fase finale sia come assist che come finalizzazione può migliorare»

STIPULAZIONE CALENDARIO -«Noi allenatori non veniamo coinvolti nelle decisioni della Federazione, se lo fossimo, saremmo delle stessa idea. Noi torniamo spesso tardi delle trasferte e i rischi di infortuni aumentano, così come la diminuzione dello spettacolo»

STRESS CAUSA DI INFORTUNI –«Conosco il preparatore Pincolini e ho grande rispetto per lui, ci ho lavorato insieme: so che quando parla dice le cose giuste. Credo che in parte abbia ragione: dietro tanti infortuni lo stress mentale può essere un aspetto che non va sottovalutato»

DIFENSORE A GENNAIO «Abbiamo perso due difensori per molto tempo, ho già parlato con il club in vista del mercato di gennaio, non ci faremo trovare impreparati»

ADLI O KRUNIC «Vedrò domani che scelta farò»

SIMIC E SCELTE IN DIFESA «Simic è un giovante interessante, potrei avere anche altre opzioni. Musah è completo: può giocare esterno altro, può fare anche quello basso. Ma spero che domani non avrò bisogno di trovare altre soluzioni»

CRESCITA – «Non abbiamo perso entusiasmo e non siamo presuntuosi: migliorare passa dal giocare le partite con mentalità. Domani troveremo un avversario che starà molto basso: serviranno scelte logiche»

PERCORSO – «Sono soddisfatto del gruppo e dell’identità che abbiamo, ci sono comunque anche tanti margini di crescita»

UDINESE – «Credo che farà una partita difensiva, ci saranno pochi spazi, dobbiamo essere corti e compatti senza giocare con frenesia, non sarà una partita facile»

GIROUD – «Su uomo e giocatore il giudizio e top, gioca per il bene comune. Ho allenato tanti giocatori forti come Ibrahimovic e Klose e anche il livello di Giroud è molto alto»

TEMPO DI GIOCO – «L’arbitro dovrà essere molto attento e bravo a capire queste situazioni, noi dobbiamo pensare a noi»

SUCCESS – «Bisognerà stare molto attenti e ci vorranno delle coperture preventive fatte bene per arginarlo»