MN24 – Conferenza stampa Pioli: quando parlerà il tecnico prima della Fiorentina. Le ultime notizie

Per presentare il prossimo match di campionato tra Milan e Fiorentina, in programma il prossimo sabato alle 20.45, Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita.

Il tecnico rossonero siederà davanti ai giornalisti, per rispondere alle domande, venerdì alle ore 13.45.