Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del big match di San Siro contro la Juventus

DAVANTI ALLA JUVE IN CLASSIFICA – «La nostra classifica è buona, ma è evidente che la Juve è in un ottimo momento di forma. Non sarà sufficiente una prestazione normale, dovremo alzare il livello e ne abbiamo le capacità.»

PARTITA DA MILAN – «Bivio o svolta no, ma è una gara importante, non decisiva. La Juve è imbattuta da 8/9 partite e cerca di recuperare punti, vincere domani sarebbe importante per la classifica.»

INFORTUNI – «Romagnoli, Calabria e Bennacer sono rientri importanti, sono tutti a disposizione. Ibra è pronto come tutti noi.»

PAROLE THEO HERNANDEZ – «Fa parte della funzione di un allenatore far crescere i giocatori, soprattutto i giovani che hanno bisogno di consigli e di essere seguiti. Credo che uno dei miei compiti è far esprimere al massimo i miei giocatori, il nostro è un rapporto di dare per avere. Diamo tutto noi stessi per la squadra.»

IBRA TREQUARTISTA ED IBRA PUNTA – «Assolutamente no, almeno non ad inizio partita. Abbiamo i nostri equilbri.»

BRAHIM DIAZ – «Credo che abbia avuto un calo di condizione, adesso è recuperato a livello fisico. Non sempre nelle ultime partite è stato decisivo con la palla, ma lo è stato con i movimenti. Da giocatori di qualità ci si aspetta delle giocate decisive.»

QUALITÀ – «Ne abbiamo tante a livello tecnico e mentale, giochiamo con positività e forza. Sappiamo che nelle partite ci sono delle difficoltà da superare giocando da squadra.»

MERCATO – «Il nostro è un progetto a lungo termine, è vero che se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa lo faremo. Ora conta la partita di domani.»

PAROLE DI ALLEGRI – «Il momento che i club stanno vivendo è evidente. Basta guardare le riduzioni degli spettatori quanto stiano facendo perdere in termini di incassi. Ogni club fa i conti alla propria programmazione, noi abbiamo idee chiare. Abbiamo sviluppato un percorso fatto di una miscela di giocatori giovani e già maturi. Siamo competitivi per stare nelle alte posizioni, ora ci manca lo step finale. Ci sono idee chiare e giuste.»

IBRAHIMOVIC – «Ha avuto le sue occasioni, domani non creeremo 10 occasioni da gol come con lo Spezia, ma avremo delle situazioni in cui potrà essere determinante.»

ARBITRO – «Domani è un’altra partita, importante per la classifica. L’arbitro deve arbitrare con serietà e capacità, con la serenità necessaria.»

SULLA SETTIMANA – «Di lavoro intenso, per rivedere situazioni in cui dovevamo essere attenti e determinati. Domani mi aspetto il massimo, la normalità non ti porta all’eccellenza. Dobbiamo fare uno sforzo straordinario sotto ogni punto di vista.»

SUI CONFRONTI CON ALLEGRI – «Dovrei guardare troppo indietro sul fatto che non ho mai vinto contro di lui. È un dato negativo da cambiare immediatamente.»

TONALI – «È importante e sta crescendo tanto, la sua maturazione non è terminata. Sta lavorando per crescere in alcune situazione. Il capitano del futuro? Ho giocatori molto responsabili, non è importante la fascia ma avere un gruppo professionale.»

RINFORZO IN DIFESA – «Se c’è la possibilità di migliorare il club si è dimostrato attento, il mercato non dipende da noi. Io sono contento dei giocatori che ho a disposizione.»

REBIC E LEAO INSIEME – «Siamo aperti a tutte le soluzioni, in corso della partita possono esserci.»

DIFFERENZE CON L’ANDATA – «È stata equilibrata, senza che nessuna squadra abbia messo sotto l’altra, cosa che mi aspetto anche domani. I valori delle squadre sono alti. Sarà una partita da lottare centimetro per centimetro.»

CHE OCCHI HA VISTO NEI SUOI GIOCATORI – «Ho visto giocatori attenti e determinati. Ci si aspetta una partita come deve essere. Se continuiamo con i parallelismi diventa difficile andare avanti. L’anno scorso con lo Spezia è stata la peggiore della stagione, quest’anno non è stato così»

LEAO – «È cresciuto nella disponibilità a lavorare. È un ragazzo giovane con abitudini diverse, hanno avuto necessità di tempo. Quando c’è talento e disponibilità arrivano traguardi importanti, ma non si deve accontentare.»

BENNACER – «È tornato bene, è pronto per giocare.»

RUOLO MESSIAS – «Può giocare sulla trequarti, ma ora si sente a suo agio sulla destra. Ha le qualità per adattarsi.»

PROBLEMA DA RISOLVERE – «Il compito di ogni allenatore è dare soluzioni, domani ci saranno difficoltà. La Juve difende bene ed ha aumentato il livello della loro pressione, servirà un livello tecnico molto alto.»

CUADRADO – «Non so che scelte farà Allegri, ma la nostra strategia prevede un certo posizionamento.»

SULLA MENTALITÀ – «La testa dei giocatori è positiva, con lo Spezia è stata una serata difficile ma è superata. Domani affrontiamo un avversario di altissimo livello.»