Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan Spezia. Le parole dell’allenatore:

PARTITA – «Avevo chiesto una partita di coraggio, di forza e di determinazione. Non potevamo pensare solo di difendere, altrimenti il Milan prima o poi il gol te lo fa. Mi è dispiaciuto prendere il primo gol molto evitabile, su una lettura errata della difesa. C’è rammarico, ma è un episodio e ci lavoreremo. Avevo la sensazione sul 3-1 che si potesse riaprire la partita, poi abbiamo preso il quarto. Questa partita ci farà crescere tanto, sono soddisfatto della prestazione: queste sono partite che paghi al mezzo errore»

PARLATO CON PIOLI – «Ho parlato con Pioli e ci ha fatto i complimenti; io li ho fatti a lui, allena una squadra fortissima con giocatori fortissimi che giocano benissimo. Venire qui a San Siro e giocare non era facile. Siamo stati sempre in partita. Il 4-1 mi è dispiaciuto. Sono episodi che ti fanno crescere»

SCELTE FATTE – «No, quando fai una formazione la pensi e la provi. Col senno di poi, chi ha giocato il secondo ha avuto una marcia in più e ha dato stimolo alla squadra. Gli episodi ci hanno condannato, siamo sempre rimasti in gara e davamo la sensazione di poter fare gol; poi la qualità del Milan negli ultimi metri è indiscutibile e se sbagli ti puniscono. Non sono pentito delle scelte fatte, ma contento dei ragazzi»

PARTITA CHE FA CRESCERE – «Sono d’accordo, perchè certe partite ti fanno imparare. Il Milan è la squadra più completa d’Italia, mette in difficoltà chiunque. Questa partita ci farà crescere tantissimo. Guardo giorno dopo giorno la crescita dei ragazzi. Abbiamo provato a giocare, senza buttare solo la palla in avanti e provando a mettere in difficoltà il Milan»

GALLIANI – «Galliani soddisfatto della gara. Era contento di venire a San Siro, ma con un po’ di rammarico perché sul 3-1 abbiamo avuto la sensazione che il Milan ci potesse temere. Ma io sono contento e la società è contenta. Con Berlusconi non ho ancora parlato. Galliani emozionato a fine partita e a fine gara»

ASSENZA ROVELLA – «Rovella è importantissimo, ci dà qualità e imprevedibilità, lui ha un futuro grandioso. Chi lo ha sostituito ha dato il massimo e non era facile»