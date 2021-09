Conferenza stampa Mancini: «Tutti devono dare il loro apporto»

Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Svizzera

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita in casa della Svizzera valevole per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Le sue parole:

«Tutte le volte che abbiamo fatto cambi di formazione, la prestazione è stata sempre dello stesso livello o addirittura è migliorata. Tutti devono dare il loro apporto, soprattutto domani perché siamo a inizio stagione».

