Kjaer lascia il Milan, c’è l’annuncio UFFICIALE: ecco dove giocherà il danese dopo l’addio ai rossoneri

Kjaer lascia il Milan, il danese ufficializza la decisione: ecco dove giocherà il centrale danese classe ’89 nella prossima stagione

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Simon Kjaer, oltre ad annunciare l’addio al club rossonero, ha parlato anche di quello che sarà il suo futuro nella prossima stagione:

DOVE GIOCHERA’ – «Il mio futuro è in tre parti: ho una settimana per essere disponibile per l’ultima partita a San Siro. Poi c’è un’avventura con la Danimarca e poi devo trovare la società in cui continuare a giocare a calcio, insieme alla mia famiglia».

LE PAROLE DI KJAER A MILAN TV