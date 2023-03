Didier Deschamps, ct della Francia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Olanda. Le parole su Maignan

«Mike si è sbarazzato dei suoi problemi fisici. Non ho il minimo dubbio, ho piena fiducia in lui. Per quello che ha dimostrato con noi e con i suoi club, ha tutto per essere a questo livello»