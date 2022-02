ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Ecco le parole dell’allenatore bianconero

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Ecco le parole dell’allenatore bianconero sulla quota scudetto:

«Siccome siamo in lotta, non dico né la quota Scudetto né la quota quarto posto. Anzi, dico quella Scudetto che tanto siamo fuori: a 85 lo vinci. Noi a 85 non ci possiamo arrivare, è matematico».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE