Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha replicato a Stefano Pioli che ieri ha indicato i bianconeri senza coppe favoriti per lo scudetto

In conferenza stampa, Max Allegri, tecnico della Juve, ha replicato così al tecnico del Milan, Stefano Pioli, che ieri aveva indicato i bianconeri favoriti per lo scudetto grazie all’assenza delle coppe:

REPLICA A PIOLI – «Parlare di queste cose non serve a niente, soprattutto non è un’equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorita per vincere il campionato. Lo dimostrano i numeri delle ultime annate».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA