Allegri: «La Juventus quest’anno ha fatto il massimo»

Nel giorno di vigilia, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Lazio:

«Sono soddisfatto per il percorso di crescita, per l’obiettivo minimo raggiunto, ma non sono soddisfatto perché non abbiamo vinto trofei. C’è stata una crescita, fermatasi qui a Torino con la sconfitta con l’Inter in casa. Nel calcio gli episodi condannano spesso. Non abbiamo battuto nessuna squadra che ci sta davanti, è vero. Dobbiamo lavorare su dove dobbiamo migliorare e portarsi dietro la sconfitta di mercoledì. Difficilmente la cancellerò».

