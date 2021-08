Conference League, esordio vincente per la Roma: 1-2 al Trabzonspor

La Roma parte bene in Conference League. Nell’andata dei play-off i giallorossi vincono in casa del Trabzonspor per 1-2

La Roma comincia con una vittoria la sua avventura in Uefa Conference League. Nell’andata dei play-off la squadra di Mourinho vince in casa del Trabzonspor con il risultato finale di 1-2.

Gara non semplice per i giallorossi che però riescono a passare in vantaggio nella ripresa con Pellegrini. Pareggio dei turchi con l’ex Parma Cornelius prima del gol di Shomurodov che decide il match.