Condò: «Solo un giocatore può far uscire il Milan dal tunnel». Il giornalista dice la sua sul momento rossonero

Paolo Condò dice la sua su Repubblica sul momento del Milan.

La sua analisi: «Se l’Inter ha dunque risolto il problema che le si attribuiva e può dipendere esclusivamente da se stessa, il Milan ha confermato invece una siccità offensiva che sta diventando una piaga biblica. La speranza che Ibra fosse un jolly da usare nella volata sta via via scomparendo, e il calo di tensione di Leao, unito ai limiti dinamici di Giroud, costringe Pioli a cercare senza successo carte disperate, come le sgroppate ormai acefale dell’esausto Theo Hernandez. Il Milan a Torino ha dominato, ma senza creare palle-gol pulite. È il secondo 0-0 consecutivo, e prima erano venuti tre 1-0: soltanto Leao può condurre il Milan fuori dal tunnel, e il calendario sta diventando impegnativo».