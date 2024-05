Condò fa il suo NOME: «Tuchel non era alla portata del Milan?! Fonseca non mi convince per questo MOTIVO»

Paolo Condò ha parlato a Sky dopo la partita Milan Salernitana di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Mi convince perché le sue squadre, tutto sommato, giocano bene e sono piacevoli, hanno un’impostazione offensiva. Non mi convince non tanto Fonseca ma il nome del Milan: sono cresciuto con un Milan che andava a prendere il meglio e faccio il nome di Tuchel. Non era alla portata del Milan? Secondo me sì».