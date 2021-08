Calciomercato Milan, arriva Condello dalla Juve: i dettagli

Condello, attaccante classe 2004 lascia la Juventus Under 17; si unirà all’Under18 rossonero. I dettagli dell’affare.

Un nuovo colpo per le giovanili rossonere.Come appreso da Juventusnews24, Simone Condello lascia la Juventus Under 17. L’attaccante approda in prestito al Milan, dove nella prossima stagione giocherà nella formazione Under 18. Le sue statistiche parlano di un solo un gol nei nove match di campionato nella regular season, protagonista però nei test match del 2021: 10 reti siglate, per un bottino di 11 reti stagionali che gli sono valse la palma di capocannoniere della squadra