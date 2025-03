Conceicao ammette: «Il momento non è facile, credo che i calciatori abbiano percepito questo». Le sue recenti dichiarazioni

A pochi minuti dal termine del match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 Conceicao a DAZN ha raccontato in questo modo l’umore che sta percependo la squadra.

UMORE – «Il momento non è per nulla facile. I giocatori stanno sentendo tutto quello che c’è attorno al club: l’unica strada è lavorare. Continuano ad esserci episodi negativi per noi e decisivi per l’avversario».