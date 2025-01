Conceicao Milan, che elogio di Jacobelli: «Grandi meriti, in due giorni è riuscito a fare questo!». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto in esclusiva per la nostra redazione il giorno dopo di Juve–Milan, Jacobelli ha elogiato l’operato di Conceicao.

«La prima impressione tale e resta quella. Conceicao credo abbia avuto tempo di conoscere la squadra nel tragitto Milanello, Malpensa, Riyad e poi prima della partita di ieri. Non si poteva dunque pretendere che la sua squadra giocasse un calcio spettacolo semplicemente schioccando le dita. Però fa fede ciò che è accaduto tra il primo e il secondo tempo di Riyad. Evidentemente negli spogliatoi ha toccato le corde giuste dopo quel primo tempo che lui ha stesso ha definito non all’altezza delle sue aspettative. L’immagine della carica che è riuscito a dare alla squadra sta nella corsa di Musah, una freccia nell’occasione del gol scaturito dall’autorete di Gatti. E poi in quattro minuti riuscire a fare sua la partita. Un elogio particolare lo meriti Pulisic. Oltre al rigore che si è conquistato e poi realizzato con grande determinazione, si è confermato il miglior milanista dall’inizio della stagione non solo per i 9 gol messi a segno».