Conceicao sottolinea alcuni episodi arbitrali: le dure dichiarazioni!

Al termine di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, in conferenza stampa è intervenuto Sergio Conceicao. Queste le sue parole:

SUGLI EPISODI – «Ci sono questi episodi: alcuni per colpa nostra come a Torino e col Feyenoord, altre per errori di arbitri e Var se l’arbitro non vede. Veramente anche non capisco, sul secondo gol la palla è uscita. Manca leggerezza e tranquillità. Non è che mi lamento o piango, dovevamo fare di più nel secondo tempo, ma gli episodi influiscono sulla squadra».