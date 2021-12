Compleanno Milan: un remix per i 122 anni e domenica a San Siro...

Pe festeggiare il proprio compleanno, in occasione della sfida contro il Napoli, il Milan ha ha voluto fare un regalo a sé e ai propri tifosi

In occasione del 122° compleanno del Milan, il club ha voluto fare un regalo a sé e ai propri tifosi. Prima di Milan-Napoli, infatti, verrà trasmesso sui maxischermi il video del remix dell’inno “Milan, Milan”, con la musica rivisitata in chiave moderna dal pianista e compositore Davide Locatelli insieme al DJ&Producer Andrea Mazzantini, in arte Mazay, che hanno realizzato questa versione suonando e mixando le melodie nella cornice del piazzale antistante Casa Milan, mentre sul building della sede del Club scorrevano le immagini di serate leggendarie e indimenticabili vittorie conquistate dai campioni della storia milanista.

Inoltre i tifosi milanisti troveranno sui propri seggiolini uno sticker di colore rosso da apporre sul flash del telefono, per creare una calda atmosfera e celebrare il compleanno del Milan