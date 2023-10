Compagnoni sullo scudetto: «Se Inter, Milan e Napoli si fermano a 83 punti». Le parole del giornalista sulla corsa al titolo

Compagnoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato della lotta scudetto. Ecco le parole del giornalista:

«Per la Juve è vantaggio non fare le coppe, ma non è che ti porta 12-14 punti in più. Bisogna vedere cosa fanno le rivali. Se arrivano a 92 punti la Juve non può toccare quelle vette. Se Inter, Milan e Napoli si fermano a 83 punti la Juve un pensierino può farlo. Ma con quanto successo a Pogba e Fagioli la coperta a centrocampo è cortissima».