Compagnoni convinto: «Leao oggi può fare il salto di qualità, anche il Newcastle è in difficoltà»

Il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha voluto dire la sua in vista del match tra Newcastle e Milan di stasera

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così del match di Newcastle Milan di stasera.

SU LEAO – «Questa è una di quelle serate dove Leao può fare il salto di qualità: da potenziare campione, non dico di diventare campione perché non basta una partita, però dimostrare. Tipico dei grandi giocatori esaltarsi nelle grandi occasioni».

SUL NEWCASTLE – «Sono curioso di come giocherà il Newcastle. Abbiamo sottolineato il Milan in difficoltà, ma non è che il Newcastle non abbia problemi e non sia in difficoltà. Secondo me è una squadra che nella scorsa stagione è andata oltre i propri limiti, non è una squadra da primi 4 posti. Ha una proprietà ricchissima che però non spende cifre folli. In questo momento il Milan è in difficoltà, ma lo è anche il Newcastle».