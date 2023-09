Compagnoni: «Giroud tra poco fa 36 anni, il Milan non ha un’alternativa in rosa»

Il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha voluto dire la sua sull’inizio di stagione del Milan, parlando di alcuni singoli

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così del Milan, soffermando su alcuni singoli.

LE PAROLE – «E’ chiaro che dipende molto da Leao, ma ha più soluzioni a destra: Pulisic, Chukwueze, ci sono più soluzioni, ma dipende da Leao e anche da Giroud. Ma Giroud tra poco festeggia 36 anni e il Milan non ha un’alternativa in rosa. Okafor è stato preso ma non è un centravanti, Jovic non lo è da 4-3-3. Bisogna sperare che stia bene e in condizione fino a maggio».