Compagnoni: «Ziyech? Una scommessa che farei»

Maurizio Compagnoni presente negli studi di Sky ha detto la sua su Ziyech in chiave calciomercato Milan. Le parole

Maurizio Compagnoni presente negli studi di Sky ha detto la sua su Ziyech in chiave calciomercato Milan. Le parole:

«È una scommessa che farei. Al Milan lo vedrei benissimo come lo vedrei benissimo in qualsiasi squadra, fermo restando che si tratta di una scommessa. E’ un giocatore simile per caratteristiche a De Ketelaere quindi se lo prendi significa che bocci il belga che è un 2001, che ha pagato 35 milioni. Non puoi giubilarlo dopo la prima stagione. E’ una scommessa diversa da quella di De Ketelaere ma comunque una scommessa, all’Ajax è stato bravo Ten Hag ad inquadrarlo, al Chelsea hanno fatto fatica. E’ il problema degli atipici»