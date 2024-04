Compagnoni sentenzia Leao: «Da quel momento non è più cresciuto. Gli manca una caratteristica fondamentale»

Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha commentato il momento vissuto da Rafael Leao dopo la brutta prestazione con la Roma

Ospite a Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato così di Rafael Leao, esterno portoghese del Milan:

PAROLE – «Guardando il percorso di Leao al Milan, mi sembra che non abbia l’ambizione giusta per emergere. Dopo l’anno dello scudetto, non è più cresciuto, sono 2 anni che non cresce, anzi è in calo. Se arrivasse un’offerta indecente, la valuterei. Non ha nulla di leadership».