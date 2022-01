Compagnoni: «Rebic e Leao? Senza di loro a sinistra...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Compagnoni, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e i recuperi di Rebic e Leao

REBIC E LEAO – «Fondamentale il recupero di uno tra Rebic e Leao, il sistema di gioco di Pioli è un 4-2-3-1, l’esterno deve essere un giocatore molto tattico che cura gli equlibri. Il Milan è stato inesistente a sinistra perchè non c’erano i giocatori di ruolo. Non dico che siano più importanti di Ibrahimovic ma senza un esterno di ruolo a sinistra non è un 4-2-3-1, è un brodino, manca la polpa»

MILAN – «Il Milan sta facendo il suo. 42 punti in 19 punti sono un’ottimo bottino. Il calendario con tante partite a San Siro strizza l’occhio al Milan anche se non mancano le insidie»