Colpani Milan: tutte le big della Serie A lo osservano, il suo futuro può essere in questa squadra

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Colpani. Il centrocampista piace a tutte le big delle Serie A

Andrea Colpani è stato il protagonista assoluto della prima parte della stagione del Monza ma il suo futuro potrebbe prevedere un addio in estate.

Come riportato da TMW tutte le big lo hanno visionato, compreso il calciomercato Milan, con Inter e Juventus che erano molto interessate prima del mercato di gennaio. Potrebbe essere un’opzione per l’Atalanta in caso di addio di Koopmeiners, anche perché farebbe comodo per le liste. La valutazione è comunque di circa 20 milioni di euro.