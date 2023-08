Colombo al Monza, è fatta! Attaccante in sede per la firma: le ultime

Lorenzo Colombo sta per lasciare il Milan per andare in prestito al Monza. Tutto fatto per il trasferimento: giocatore in sede per la firma

Lorenzo Colombo è ormai virtualmente un nuovo giocatore del Monza. Il centravanti classe 2002 lascia il Milan per trasferirsi in prestito secco nel club brianzolo.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, l’accordo è stato trovato e l’affare si farà, a prescindere dall’arrivo di un nuovo attaccante in rossonero. Calciatore in sede per la firma.